燈會塞爆讓「東港支線」再現懷舊風潮 居民盼高捷南延

2019-03-15 14:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光局大鵬灣國家風景區因台灣燈會而翻紅，交通部台灣鐵路局更藉「燈流」推出號稱「開進大鵬灣」的郵輪式列車推展觀光，但列車受限站點，與燈會期間相同抵林邊火車站後採客運接駁送進大鵬灣，而已廢線的「台鐵東港支線」卻具有「大鵬灣站」，東港支線再興起懷舊風潮，東港居民認為，大鵬灣及小琉球的觀光有很大的軌道輸運需求。

東港支線於日治時期興建，由林邊鎮安站出岔，設立之初係為軍事運輸需求到日軍大鵬灣水上飛機場，因此還有東港飛機場線這條「支線的支線」。全線長約6公里，經大鵬灣站到東港站，客運業務於1991年廢止，2002年停止軍運業務並廢線。

馬政府時期為選舉推出藍色經濟，當時預想復駛東港支線，但地方認為當初廢線就是效益低，僅復駛是重蹈覆轍，後來進入蔡政府的前瞻計劃，並調整路線直接進入大鵬灣，並以「東港觀光鐵道」作為定位，但除地方持續反彈，最後可行性評估中的經濟效益也不足而喊卡。

大鵬灣2007年施放國慶煙火僅10萬人就使全東港動彈不得，屏東縣政府記取教訓，燈會採客運車全接駁，確保幹道台17線及國道3暢通，但仍因接駁車及路線量能不足，排隊等太久引發抱怨。

屏縣府官員不誨言指出，若燈會時鐵路電氣化開通，就可排除轉乘不便，說不定林邊單站就可順暢接駁到燈會，因為1列車運能等於30輛遊覽車，而燈會熱潮同時也突顯東港地區對鐵道需求，若高捷能南延，除引遊客到國家風景區的大型活動，還能打通東港與高雄的區域交通網。

迎來30年首度盛事還留下美名，不少在地人是緩頰交通「路就這幾條、地就這麼大」，且事前根本沒人料想過東港能單日塞逾150萬人，接駁是瑕不掩瑜，但也突顯沒有鐵道的不便，還引來一片懷舊「東港支線」風潮。

日前有台鐵司機投書媒體，指支線復駛是目前提昇東港交通最快速又便宜方案，但也有人認為東港就是當時短視，讓燈會出現交通不便，更有人因此提出台鐵應設從林邊經東港到小港機場的夢幻路線。當地林姓耆老則說，舊線會廢就是效益差，且現地狀況不若高架鐵路，除成為汛期排水阻礙，因為平交道發生的車禍造成重大死傷，更讓東港人餘悸猶存至今，期盼高捷能南延。

鎮公所當初曾反對馬政府的鐵路支線復駛，對後來前瞻的路線微調進入大鵬灣也都有疑慮。主秘劉佳郎說，東港觀光鐵道的新路線要繞道潮州和屏東市，對高雄以北的旅客不具太大吸引力，雖名叫觀光，但定位到底是通勤還是觀光不明，若是高捷紅線延伸，對東港居民方便性或觀光都有幫助，東港居民對延伸線期盼已久，若高雄市府無法一次到位，至少能顧及市民延到林園。

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