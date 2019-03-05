台灣燈會人潮「1天抵3年」 大鵬灣要藉「燈流」大鵬展翅

2019-03-05 23:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會落幕，餘韻繞樑至今，據統計，人潮最多的1天，共湧入182萬人次，擠爆位於大鵬灣國家風景區的主燈區，而這個人潮，1天就超過鵬管處歷年統計的3年總和，「後燈會」時代如何藉「燈流」拉抬大鵬灣的觀光，讓大鵬灣成為南屏東沿海鄉鎮的觀光領頭羊，引發地方關注。

台灣燈會在屏東累積了1339萬人次入場，被外界盛讚是「最成功燈會」、「沒有雲霄飛車的迪士尼」。但在燈會之前，大鵬灣最多的年觀光人次最高不過近65萬次，近年還有每況愈下趨勢，已被同個國家風景區的小琉球不斷拉近差距，今年燈會讓人看見東港新的一面，知名度大開。

「東港不再是只有海鮮！」許姓旅遊業者說，燈會的免費接駁入場措施，直接引來遊客長驅直入，美輪美奐的燈飾令人印象深刻，成功打破「東港只有黑鮪魚」的印象，提升「東港還有大鵬灣」知名度，加上主燈留置能吸引人潮，看好園區的觀光提升，但效益是否能外溢東港、林邊，仍有待觀察。

也有人認為，大鵬灣的BOT廠商長久來以的經營模式並不接近大眾，例如內部的賽車等設施屬小眾娛樂，比較有距離感，經營園區的腳步應該藉由這30年來千載難逢的「燈流」機會好好「大鵬展翅」，不然恐曇花一現。

屏東縣政府交旅處長黃國維說，燈會讓人看見大鵬灣的觀光潛力，例如大鵬灣夕照美名揚海內外，深植人心，目前和鵬管處有初步共識，以燈會的回憶及驕傲延續效應，也希望BOT商能藉此機會，不僅著重寡眾高端的賽車，更要以大眾化的休閒娛樂吸引人潮，這次的「沒有雲霄飛車的主題樂園」就是可參考的發展方向。

「先以回復園區為最大目標」，鵬管處長許主龍說，現階段就是回復園區，拆除大部分花燈，木棧板也要全拆，但保留的花燈也提升大鵬灣的夜間觀光環境，雖然未來燈飾如何布置甚至展演等等還未討論，但已請BOT的大鵬灣公司因應6個主副燈的留置，提出以相對應的觀光營運計畫，第一個階段就是設定結合4月的帆船遊艇活動為目標，藉燈會為大鵬灣再帶入觀光高峰，開創大鵬灣的「後燈會」時代。

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