小琉球「大」航海時代？ 「鵬琉線」在台灣燈會後開航

2019-03-10 23:08

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會主燈區因位於東港大鵬灣域，強打水陸兩域賞燈，高雄到大鵬灣的賞燈專船「大鵬灣6號」幾乎天天爆滿，現在該船更投入大鵬灣往返小琉球的「鵬琉線」，本週末是燈會後首航，也被視為大鵬灣「後燈會」時代的觀光新契機。

交通部觀光局的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）轄管大鵬灣及小琉球觀光，但兩地無直通航線，在近年小琉球夯爆下，從東港碼頭開出的交通船增至8艘，鹽埔漁港開出1艘，顯見需求，但人潮卻無法從大鵬灣分流，並進一步串起「大小」兩地觀光動線，大鵬灣恐與相互拉抬契機失之交臂引發議論，也因此過年前「大鵬灣6號」停在大鵬灣時，就已引來民眾好奇詢問何時開航，還笑稱「大小線更響亮」、「小琉球的大航海時代來臨」。

據統計小琉球與大鵬灣觀光人次差距逐年縮小，而實際上小琉球登島已逾百萬次，「大鵬灣6號」的業者看好分流提高候船品質及精緻旅遊投入鵬琉線，賞燈專船時就因獨特視角讓票被「秒殺」，上千萬次到大鵬灣遊客，都見到「鵬琉線」3字，「鵬琉線」知名度大開。

鵬管處證實，這艘「大鵬灣6號」現為對開大鵬灣到小琉球的「鵬琉線」，員定一百四十五人，於大鵬灣的北堤及小琉球的大福港上下客，試營運期假日來上10點半從北堤發船，下午4點半從小琉球返航，接受團體預約，票價與現有東琉線相同。

屏東縣政府指出，燈會期間的賞燈專船獲好評，因東港碼頭及琉球白沙港趨飽和，設新航線有分流效果，大福漁港目前已發包規劃大福港遊客中心暨港區空間運用，新航線分流讓候船體驗更為舒適，減少白沙港的壅塞，創造居民、遊客及環境三贏。

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