小琉球遊客超車大鵬灣？ 全年統計校正：還沒哦

2019-03-13 23:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東大鵬灣國家風景區今年因為台灣燈會知名度大開，不過，同個風景區內的小琉球近年觀光蓬勃發展，有成為領頭羊之勢，原本預期遊客人數去年就可超越大鵬灣，成為「黃金交叉年」，但交通部觀光局日前公布去年整年的觀光人次，小琉球的旅遊人次下修，仍無法超車大鵬灣，而大鵬灣區在台灣燈會加持下，觀光人口「1天抵3年」，今年可望成為全台最多人造訪的景點。

台灣燈會在屏東，主燈區位於屏東大鵬灣，燈會大獲好評，最後統計共1339萬人次造訪，透過電信商電信門號市佔率的統計「很科學」，也引發熱議，但撇除燈會特殊情形，園區仍得由門票或計點的計數方式來統計造訪人次。

轄管大鵬灣及小琉球的兩處大鵬灣國家風景區管理處近年統計，小琉球的觀光人次逐年增長，大鵬灣則有每況愈下情形，去年已是連2年跌破50次大關，小琉球則是從2015年越過40萬次門檻後，不斷拉近距離，不過，觀光局日前公布的小琉球區人次統計仍僅約42萬，較2017年還小幅下滑1.8萬人次。

比對修正前後資料，小琉球區從原本的56萬次下修到42萬次，主要落差集中在去年前5個月，與大鵬灣區全年的45萬次仍有約2.5萬次差距。

鵬管處回應，統計遊客人次的資料都會再經過檢核及校正，且在管理處網站改版後，公布統計人次統一由觀光局發布，未來就是以網頁公布為準。至於小琉球人潮下滑，推測是受到去年的大環境影響，但在推動暖冬旅遊補助後的12月，讓原本就屬淡季的大鵬灣及小琉球，旅客數都較往年同期增加。

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