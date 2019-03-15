全國蘭花評鑑400盆參賽及得獎作品 大里國光假日花市展出

2019-03-15 15:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里國光假日花市舉行「2019全國春季蘭花評鑑」，目前已評選出得獎作品，而參賽及得獎作品共400盆，從15日至17日在花市展出，民眾可看到花農用心栽培及創意的各式蘭花作品。全場總冠軍是由蘭花達人何國芳所種植的石斛蘭流蘇品種所獲得。

大里區農會於昨天對參賽作品進行評鑑，今天成績出爐，全場總冠軍由嘉德利亞組何國芳獲得，其作品為石斛蘭流蘇品種，另外，全場禮籃總冠軍為游生全，副總冠軍為黃基城等3名，冠軍為曾春北等15名，新花獎為簡國福等2名，特優獎為顏石城等25名。

蘭花賽的副召集人張忠寶表示，何國芳所培育的石斛蘭品種原產於中國大陸及泰國，雖花期在石斛蘭屬中期、非長花期品種，但其株身培育可達1至2米高，同時著花數佰至千朵以上，其鵝黃底色加上黑色喉部對比相當鮮明且清香。

評審認為，此品種株得天時地利，在此季節開近千朵，開得相當好也開得巧，一舉奪下全場總冠軍。

另外，獲得全場禮籃總冠軍作品，是台中市豐原區游生全的作品，內有繁花爭妍，花香裊繞，又有森林般寧靜巧似自然與美和諧共生生畫面，樹立了人與自然凝聚氛圍，氣派相映，如夢似幻，經全體評審票選榮獲全場禮籃總冠軍的殊榮。

大里區農會國光假日花市成每逢週六、日開市，已為本市頗具盛名之觀光花市，農會賴東陽總幹事表示，參加競賽的各組蘭花於3月15至17日在國光假日花市展出。

農會表示，此次蘭展之各組蘭花都有其特色，現場並有導覽，同時於3月16、17兩天舉辦花卉盆栽DIY，歡迎愛花民眾現場報名。

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