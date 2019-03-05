古坑花卉中心育成文心蘭新品系 勇奪台灣國際蘭展分組冠軍

2019-03-05 15:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕古坑花卉中心育成文心蘭新品系在今年台灣國際蘭展分別獲得分組冠軍及2個新品種個體奬，展現花卉中心超高研發效能，未來希望提昇台灣花卉品質與產業競爭力，讓台灣文心蘭王國威名不墜。

台灣蘭花在世界上頗具盛名，不論研發或培育都投入相當多心力，根據統計全世界每3株蘭花就有1株來自台灣，古坑花卉研究中心更是農委會研究育成蘭花新品系重鎮。

全台唯一的花卉研究中心1998年建置在雲林縣古坑鄉原台糖崁頂農場，佔地21公頃，是全台灣唯一專責花卉研發的研究中心，在蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花、孤挺花等花卉研發都有出色成績。

今年花卉中心育成文心蘭新品系在台灣國際蘭展大放異彩，未來希望培育出更多獨特花卉品種授權農民栽培，提升花農的實質收益。

古坑花卉中心育種系系主任莊耿彰指出，為配合農業政策與強化國內花卉科技研發，花卉中心除專攻文心蘭切花，目前也積極投入文心蘭盆花外銷、台農1號孤挺花、台農9號火鶴盆花推廣。

莊耿彰也教導民如何延長插花保鮮期，除了使用專業的花卉保鮮液，家庭可用乾淨的水，RO水可，或3、5天後換水剪切口都可延長觀賞期，注意謹慎使用漂白水，濃度不對反而對花造成傷害，尤其蘭花介質表面有溼潤就可不必澆水。

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