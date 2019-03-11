台灣國際蘭展閉幕 台南將爭取2025亞太蘭展

2019-03-11 22:07

［記者王涵平／台南報導］台灣國際蘭展今日閉幕，南市農業局指今年遊客數稍有成長，但最重要的參展國際買主增加，國際訂單預期成長，也將積極爭取2025年亞太蘭展在台南舉辦。

台灣國際蘭展最後一天，仍吸引不少民眾把握機會前往觀展，拍照留念，而許多販售蘭花、園藝工具的攤商大促銷，民眾直呼賺到了。

不過，有民眾反映，近日陰雨綿綿，停車場地面出現泥濘，一開門下車鞋子就濕透髒污，還得搭接駁車或走路前往蘭展入口，破壞賞花興致。也有民眾反映，設在戶外的臨時廁所是一整排，下雨時相當不方便，建議未來可以男女廁分開，甚至可以加裝遮雨設施。

主辦的台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，舉辦國際蘭展，一方面也是希望能帶動地區觀光產業等各項發展，但更重要的還是能將台灣蘭花產業推向國際市場，打開更寬廣的空間。

他說，今年蘭展參展人數初估不會比去年少，國際買主包括印度、俄羅斯、匈牙利等43個國家也出席蘭展，較去年增加。

他強調，更重要的目標是希望爭取2025年亞太蘭展在台南舉行，因2004年亞太蘭展在台南舉行後，台南已經累積舉辦15年台灣國際蘭展的經驗，如果能將台灣蘭花生技園區的軟硬體設施進行整體規劃修正，對於爭取2025年亞太蘭展主辦權更有幫助。

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