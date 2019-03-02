台灣蘭展開園 黃偉哲：開拓新外銷通路打造「新蘭海」

2019-03-02 12:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南一年一度盛事，名列世界三大蘭展之一的2019台灣國際蘭展，今天在後壁蘭花園區開園舉辦到11日，首日遊客滿滿，台南市長黃偉哲說，台南是蘭花之都，期待未來打敗歐洲荷蘭，今年開拓新南向市場，打造「新蘭海」產業。

黃偉哲說，藉由台灣蘭展打開台灣、台南蘭花產業知名度和開拓蘭花外銷新通路，台灣蘭花產業在世界占有舉足輕重地位，未來加強研發更多新品系和打造新通路，今年會更加深化新南向市場，期許未來打敗荷蘭蘭花產業，讓台灣蘭花產業更上層樓。

黃偉哲和蘭協理事長陳澄鍾等人先擂戰鼓為蘭展開園造勢，黃偉哲並是第一位入園遊客，在入口處歡迎各地來看展的遊客。每年台灣蘭展都超過20萬人次遊客來參觀。

台灣國際蘭展今年結合台南在地文化，以「蘭境－閱讀台南」為主題，以20萬株、800種以上蘭花、5500坪以上空間規劃佈置「蘭境館」、「競賽館」、「蘭創館」、「蘭花市集館」、「商務館」等五大展館、特展「蘭集館」及景觀大道、戶外蘭花公園，與台南近四百年來的發展史相扣合，讓遊客感受台南與蘭花共構的文化底蘊和絕代風華。

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