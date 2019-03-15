澎湖首處公私協力托嬰中心 光榮社區揭牌

2019-03-15 14:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現今生育率低落，主要來自年輕夫婦承受經濟壓力不敢生，澎湖縣政府為實質提升生育率，今日在馬公市光榮里成立首處公私協力托嬰中心，招收25名0至2歲幼童，由縣長賴峰偉等人前往揭牌，實現競選時10大政見之一。

今日揭牌儀式，縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、議員陳慧玲、立委楊曜助理段湘玲及社會處長蘇啟昌等人都到場，先由明穗幼稚園小朋友表演揭開序幕，隨後展開揭牌儀式；澎湖首處公私協力托嬰中心，由社會處結合東台灣幼兒教保專業促進會辦理，位在光榮商圈貿商街52號，可招收25名幼兒，現已有10名，電話：9269635。

由於托嬰是縣長賴峰偉競選時政見，繼光榮社區公私協力托嬰中心成立後，緊接著馬公及中正國小也將成立，招收60名0至2歲幼童，目標不要僧多粥少，家長還要抽籤入學，其他如澎湖縣政府也首創6歲以下免健保費、2至12歲搭機半價及「357」生育補助方案，可望成為賴第一個實現的政見，未來4年任期內還要完成社會福利住宅、老人安養中心等政策。

澎湖首處公私協力托嬰中心，托收對象為0至2歲幼童，每月托育費9500元，家長可申請3000元托育補助，減輕年輕父母經濟負擔，又鄰近澎湖縣托育資源中心及兒少館等生活圈，環境相當舒適；去年澎湖縣政府在五德國小、湖西國小設置社區公共托育家園，照顧澎南、湖西民眾，今年觸角延伸至馬公市，馬公及中正國小都將成立。

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