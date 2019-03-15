大貓熊真的這麼難養？飼養員心內話告訴你

2019-03-15 19:22

〔記者周采薇／台北報導〕最近貓熊話題炒的火熱熱，究竟大貓熊一年的花費是多少？到底牠們是不是真的這麼難養？就讓最貼近大貓熊的飼養員來告訴你，關於大貓熊的小秘密吧！

胖嘟嘟的大貓熊，其實一天要吃五餐，每餐都要吃到新鮮多汁的竹葉。大貓熊平均一天有14個小時都在進食，所以一天下來，就要吃掉30公斤的竹葉呢！而且這些竹葉，可不是隨便的竹葉喔！溫度、海拔、濕度，全部都要接受控管。每天由專人砍下竹子，並且人工把每一片清洗乾淨。因為嗅覺靈敏的貓熊，對食物可是非常挑剔的，不是最新鮮最嫩的，牠可是理都不會理的！

像貓熊這樣食量大的動物，伙食費也很驚人。一年的花費包含水電，就要花掉200到300萬元，還要再加上平常照顧他們的飼養人員，一年下來就要花費近480萬元。

飼養員除了幫大貓熊放飯，每天也要幫牠們上課，進行親近訓練。讓大貓熊了解飼育員的指令，也讓牠們培養定性。

有22年動物管理經驗的飼育員陳屹彪，從大貓熊團團、圓圓來台時，就手把手的照顧至今。他說一整天從早忙到晚，其實一點也不輕鬆，時時刻刻都要注意大貓熊的活動狀態。但問到什麼時候是最開心的時候，陳屹彪露出了難得的笑容說，其實動物跟你的互動很好就是他最開心的事。而對於跟大貓熊日夜相處的飼養員來說，貓熊的身體健康，就是他們最大的成就感。

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