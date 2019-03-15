全國24所中、小行動學習優異 教育部頒獎表揚

2019-03-15 13:03

［記者黃旭磊／高雄報導］全國24所國中、小於行動學習表現優異，獲教育部次長范巽綠頒獎表揚。

教育部表揚107年國中小「行動學習優良學校及傑出教師」，范巽綠今天於高雄市社教館頒獎給24所優良學校、5所輔導績優教練學校及3名傑出教師，彰化縣原斗國中、高雄市港埔國小等單位及台南市和順國中教師林信廷等人獲獎，並在場展示機器人與學童互動。

教育部指出，去年（2018）有179所國中小參與「國中小行動學習推動計畫」，發展多元特色，例如南投縣竹山鎮延和國中結合社區工藝與耆老人力，帶領學生開發竹子產業，高雄市博愛國小以平板改變教學方式，加昌國小開發e化與走讀自然課程。

范巽綠說，台灣在世界新科技舞台從不缺席，各縣市均有優秀學校運用新載具，開發教材讓學生耳目一新，而教練學校也輔導鄰近學校共朝行動學習邁進，為優秀教師們喝采。

頒獎會場外，鄰近漢民國小學童圍繞機器人「Zenbo」，學童好奇提問聲此起彼落，「Zenbo」接收紊亂一度當機，轉頭可愛模樣為全場焦點。

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