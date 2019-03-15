送老人運動智慧錶貴森森？彰縣府這樣說...

2019-03-15 12:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣衛生局為鼓勵老人運動，推出「豬年行大運，彰化動起來」計畫，民眾反應熱烈，1萬支智慧手錶已被預訂一空，許多人都衝著這支價值5000元智慧錶來，但也有民眾質疑，該款智慧手錶只有計步、心跳、睡眠計時功能，竟要價5000元，這種陽春智慧錶在大賣場或網購不用到千元就能買到，民眾不懂政府的東西為什麼如此「高貴」。

對此，衛生局長葉彥柏說，這是廠商最初報價，它跟坊間智慧手錶最大的不同是，它不用跟手機配對，使用者直接在錶面讀取每天運動資訊。

葉彥柏說，這是經濟部前瞻計畫的一部分，主要著眼於「智慧城鄉」，由光寶科技公司出面建置基地台，配戴者的資訊會回傳到雲端，讓衛生單位掌握老人家簡單的健康及運動數據，而這種基地台不僅運用於健康領域，將來也可能運用於農產品栽種、交通、警政...等，透過資訊的回送縮短城鄉的數位落差。

葉彥伯表示，這是廠商與經濟部的合作計畫，彰化縣雀屏中選，縣府不用支出半毛錢，民眾配戴它，也可以看運動量在所有人之中排名第幾，這可以「誘發運動的動機」，大家一起來做運動「線上比賽」。

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