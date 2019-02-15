辣模露豪乳拍月曆送老公 驚！竟已快68歲...

2019-02-15 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名即將年滿68歲的女子為了證明女人年過60依舊可以是一枝花，不僅當起女模，更在今年的情人節拍攝性感月曆。身材保養得宜的她自信地說，老公看她的性感照，比吃威而鋼還有用！

《太陽報》報導，英國女子蒙蒂（Suzy Monty）退休後當起了女模，還調侃自己是目前線上最老的辣模，她想證明女人即使老了，一樣可以很性感，而身材火辣的蒙蒂完全看不出來再過兩個月就年滿68歲。她說，自己與71歲的老公約翰（John）結婚45年來，感情始終就像熱戀一樣，性事也十分契合。

每年情人節都會一起過的兩人，蒙蒂決定今年來點「刺激的」，特地去拍攝性感年曆，並在本月14日送給約翰，「我想讓他知道我們有多愛彼此……，我拍攝年曆的目的就是希望每個月提醒約翰，我是多麼愛他！」蒙蒂更自信地，老公如果看到月曆上她的性感照片， 「效果比吃威而鋼好！」

從蒙蒂月曆上的照片，可以看出她的身材沒有什麼歲月留下的痕跡，依舊火辣性感，也不吝露出豐滿胸部想要誘惑老公。蒙蒂說，其實現在她大多還是靠退休金過活，而出版商在幫她印製月曆時，看到相片也非常驚艷，而且知道蒙蒂的心意後，決定免費幫忙印製，讓她相當感動。

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