李鴻源任縣政顧問 建議雲林邁向「亞洲的老人養生村天堂」

2019-02-22 13:10

〔記者林國賢／雲林報導〕前內政部長李鴻源今訪雲林縣政府，允諾擔任雲林縣政顧問，並建議縣府推動「亞洲的老人養生村天堂」，提升醫療環境，不僅吸引鄉親返鄉養老，吸引北高老齡人口移居雲林，創造優勢產業發展。

李鴻源與第四河川局局長李友平聯袂拜訪縣長張麗善，並應聘擔任縣政顧問，張麗善表示，李鴻源在治水、治理揚塵、防治地層下陷有豐富經驗及專業，將為雲林揚塵、治水及地層下陷面向提供寶貴意見。

針對治水問題，李鴻源表示，滯洪池的設置與否除了儲水治洪，更需考量景觀、都市計畫及產業發展，跨局處統整及導入專家成立專案小組後，向中央提出綱要計畫，畢其功於一役。

至於濁水溪揚塵，李鴻源將協助縣府導入無污染氫能電網，解決電力問題，今年東北季風來臨前解決逐步困擾雲林縣民已久的揚塵問題。

李鴻源建議雲林縣邁向「亞洲的老人養生村天堂」，成為雲林的一大優勢與帶動相關產業發展，解決農業上長期難解的困境，更可促工商齊頭並進發展，甚至醫療環境大幅提升，邁向宜居的養生村天堂。

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