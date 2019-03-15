中山大學擊敗數百對手 再奪美國尊爵影展獎項

2019-03-15 09:53

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學師生歷時2年自製科普影片「資訊超級英雄」，獲2019美國尊爵影展、加拿大班芙獎等獎項，繼2015年獲獎片「那些看不到的」再次獲獎。

中山大學資訊工程學系教授黃英哲、副教授郭可驥，大川大立數位影音導演譚家麟合拍「資訊超級英雄」（英文片名「IT Superhero」，獲2019美國尊爵影展（Accolade Global Film Competition）紀錄片優等獎、紀錄片、教育、科學、劇本、攝像及原創歌曲等6獎，以及2019加拿大班芙獎（Impact DOCS Awards），兩影展每年吸引數百部影片競逐，出線不易。

黃英哲今天表示，盼藉此讓台灣發光，劇情取材自福衛五號衛星、電子鼻、自駕車等流行科技議題，敘述青少年學習成為資訊超級英雄過程，盼拉近民眾對感測、智慧運輸、人工智慧及大數據等3大趨勢產業及學術連結。

2015年中山團隊與譚家麟合拍科普劇情片「那些看不到的」，首度參加美國尊爵影展即獲劇情片優越獎、劇本賞識獎、內容/訊息傳遞賞識獎項。

「資訊超級英雄」分3集，每集48分鐘，第1集「智慧感測」介紹感測原理用於預防氣爆、地震，讓觀眾體會科學守護土地與家人，第2集「智慧運輸」解析自動駕駛整合科技，第3集「資訊超級英雄在國境之南─東沙」涵蓋感測、自動駕駛、大數據、人工智慧等議題，述說東沙島駐島人員運用科技守護生態環境。

黃英哲說，善用數學、物理及化學等基礎學理，每個人都可以是「資訊超級英雄」，期待透過影片引導培育出優秀台灣下一代。

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