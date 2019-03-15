集資嬰兒枕標榜「穩睡顧頭」 醫師怒PO文嗆「標準殺嬰」

2019-03-15 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕嬰兒該睡枕頭嗎？一直是眾說紛紜的議題，最近網路集資平台出現一款嬰兒枕頭，不僅號稱可以讓嬰兒半夜睡覺不哭鬧，還能讓嬰兒睡出好頭型，避免趴睡造成嬰兒窒息的風險。不過有一名小兒科醫師在網路發文控訴，批評業者廣告文案有誤，恐提高嬰兒死亡率，以及嬰兒頸椎危害，怒嗆「不打爆你我剪專科醫師執照」。業者昨將商品火速下架，並表示要在公共政策平台上提案，要求政府來管理。

這名小兒科醫師在PTT上發千字文表示，妹妹傳來要買給自己女兒當禮物的商品連結，是集資平台上一款熱賣的嬰兒枕，開放集資1個月就募得超過88萬元，接近300名父母購買。但該醫師看完商品簡介後氣炸，「賣商品我沒意見，用錯誤知識誘導別人購買，提高別人家小孩的死亡率，這我就完全無法接受。」

醫師解釋，2歲以前嬰兒用枕頭會提高相當程度的窒息風險，業者卻直接斷章取義將醫師不建議嬰兒使用枕頭，是因為「嬰兒脊椎是直的」。他之所以如此憤怒，是過去曾見過3例嬰兒猝死症案例，其中一例更是讓他這輩子走小兒專科的原因，就是用了「號稱顧頭型又防側翻的枕頭」，隔天媽媽起床發現嬰兒臉部朝下在枕頭上，送醫急救宣告不治。

醫師還根據業者介紹的嬰兒枕特色一一打臉，他表示，現今所有文獻都證實，所謂「防側翻、顧頭型」的枕頭全都無效，只會徒增嬰兒窒息風險，甚至有些國家已禁止販售。他說，嬰兒哭鬧很多原因，最多就是生理性問題引起的，與睡眠結構改變幾乎無關。該嬰兒枕的「缺口跟護頭造型」結合設計，「根本就標準殺嬰」，因為嬰兒在會翻身之後，根本無法控制睡在定點，若放一個會限制他翻身的產品，除了無用之外，還會讓嬰兒在臉朝下時翻不回來。

最讓該醫師火大的是，業者還表明商品嬰兒枕已獲得產後護理之家全面使用，他怒批「護理師還為它背書，要不要找個兒科醫師來背書試試？你找得到我一樣剪執照。」

業者：已下架募資的嬰兒枕方案

業者「樂眠」在臉書上解釋，從頭到尾都沒有想要隱瞞嬰兒枕會提高窒息風險，因此在產品選材上做了非常大的功夫，已在昨天下架募資的嬰兒枕方案，並發信告知客戶退募資流程，也會在行政院公共政策倡議「嬰幼兒寢具規範」的提案。

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