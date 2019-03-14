砂石價高？水利署：將強疏濬供大於求

2019-03-14 23:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕外界質疑砂石價高，水利署署長賴建信今天視察高屏溪疏濬進度，水利署指出，確保南部地區砂石料源供應充足，疏濬進度超前，且今年價格較往年還低，售價沒有上升。

賴建信視察高屏溪攔河堰蓄水範圍疏濬作業，水利署表示，1月1日至3月13日止，已疏濬67萬立方公尺（90.45萬噸），相較2014至2018年同期平均量35.3萬立方公尺（47.66萬噸），進度已超前。水利署強調，若天候狀況允許，秉持疏濬無上限原則，持續辦理疏濬作業。

為穩定高雄地區用水，歷年來南水局高屏溪攔河堰蓄水範圍定期進行河道疏濬，今年高屏溪攔河堰疏濬目標量上看200萬立方公尺，因此去年11月展開整備作業，高屏堰左岸疏濬工程於今年1月9日開放廠商進場提料，另高屏堰右岸疏濬工程亦於今年2月1日起開始出料，加速提升砂石供給量。

水利署指出，砂石及預拌混凝土市場價格上揚的因素很多，目前供給已大於需求，足以滿足砂石供料。南水局指出，2014至2018年平均砂石標售價格為91.4元/噸，108年為77.9元/噸，售價並未有明顯上升。

至於高雄地區水情，水利署表示，目前河川流量已有提升，但仍需日日監看隨時應變，另外近期水質雖然正常，亦需加強上游巡查，杜絕傾倒廢棄物情形，以維供水穩定及民生用水安全。

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