信義鄉15日大停電 原來為這件事…

2019-03-14 17:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來網路流傳1份南投信義鄉將在明天（15日）大停電的公告，不少人紛紛轉貼走告，對此，台電信義服務所說，停電範圍僅限台21線途經的信義鄉村落，不包括地利、雙龍、潭南等村，由於公路總局信義工務段為了避免大型椰子樹葉掉落影響行車與送電，才會協調暫停送電，以維移樹施工安全，停電期間，台電也會同步汰換線路老舊設備，停電預計從上午9點至下午3點止。

台電說，信義鄉供電系統以水里鄉頂崁村為樞紐，沿著台21線一路進到東埔等地，沿途種有大型路樹，部分還鄰近高壓線路，工務段為確保移樹安全，才會協調暫停供電以便施工。

屆時信義鄉僅地利、雙龍、潭南等村不會停電，其他都會停電，水里鄉也有新山、郡坑、上安3村會停電。

信義工務段說，之前已移除未靠近高壓電桿的路樹，現在就只剩鄰近電桿的待移除，15日將委請台電配合暫停供電，工程人員則會儘快完成移樹作業，降低民眾不便。

針對大停電，信義鄉公所、信義衛生所都說，內部都有發電機，民眾洽公、門診大致上不會有問題，只有公所網路公文系統會因電力問題暫時停用，衛生所需要穩定電源供應的復健治療也會暫停，必須等到復電才會恢復正常。

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