桃機無預警停電 空橋停擺、影響上千旅客

2019-03-08 10:53

首次上稿 10:04

更新時間 10:53

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場稍早無預警停電，旅客報到及航機起飛都受到影響，上千名旅客行程延誤，機場公司緊急因應處理後，電力已經在10時21分恢復。

桃園機場今天上午9點26分左右，第一、二航廈無預警停電，桃機第一、二航廈辦公、報到櫃檯等區域內一片黑暗，有的旅客抵達航空公司報到櫃檯才知道停電影響報到，只能無奈苦苦等候。

另外，受到停電影響，桃機有10幾座空橋無法順利作業，準備離場的航班必須等候電力恢復才能退橋起飛，而抵達機場的旅客，也必須在電力恢復後才能下飛機，上千名旅客受影響。

至於停電原因，據傳是南一崗哨變電站 pt變壓器設備爆開導致，經過維護廠商搶修後，電力已經於10時21分恢復。

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