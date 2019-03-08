老舊比壓器故障釀大停電 桃機公司：規劃設新變電站

2019-03-08 13:53

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場航廈今天上午因高壓變電站比壓器故障跳脫，造成大規模停電，影響航廈照明、電梯、空橋運作。經緊急搶修後，已在11時完成復電。

桃園機場上午9時26分無預警跳電，第一、第二航廈皆受到影響，機場公司董事長王明德表示，桃機161KV高壓變電站比壓器故障跳脫，桃機公司成立緊急應變小組，並通知塔台，進行航班流量管制。

機場公司維護處副處長易顯榮指出，現有的變電站內總共有8套比壓器，因為是桃機供電是採雙迴路，超高壓電要使用必須有全封閉組合電器（GIS，GAS INSULATED SWITCHGEAR），故障的比壓器就是供GIS設備操作使用，這次比壓器故障的地方恰好是雙迴路串接的地方，所以影響範圍較大。

易顯榮說，現有的變電站在第二航廈開航時啟用，已使用超過20年，年限應該到了，應該要大維修，但是因為要維持機場運作，所以機場規劃在桃機東側設立新的變電站，等新站完成後，停電問題應該能徹底解決。

機場公司表示，經過搶修，第二航廈已於上午10時08分恢復供電，第一航廈也在10時45分復電，2座航廈在11時完成正常供電。

停電期間有2位旅客受困電梯，經過機場公司人員協助下迅速脫困；航廈內商店因停電缺乏照明，免稅店員工只能以手電筒協助旅客購買免稅品。

機場公司指出，停電期間導致空橋暫時無法運作，有4個航班因此延遲超過15分鐘以上，機場公司對於此次跳電造成旅客諸多不便深感歉意。

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