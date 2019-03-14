義勇軍手推車「圍攻」 在好市多亂停車GG！

2019-03-14 08:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕自私嘗惡果？有民眾疑似開車到好市多新竹店購物，臨時找不到停車位，竟貪圖方便將車亂停在柱子旁，其他消費者見狀，立刻發起「圍攻」，毫不客氣直接將數10台手推車疊在一起排在該車前、後方，將車團團包圍，過程遭網友上傳至臉書，引發熱議。

照片中，只見一輛銀色轎車貪圖方便，將車亂停在柱子旁，疑似停了好一陣子，結果車子前後左右被至少20台以上的手推車圍住，動彈不得。

有網友將過程拍下，上傳臉書社團並寫上「以後要乖乖，車別再亂停唷，自己移推車可是很尷尬的」，貼文後方還標註「新竹 b3 」的關鍵字，代表照片的事發地可能在好市多新竹店。

該則貼文引發網友熱議，按讚、分享不斷，網友紛紛留言「讚啦！超爽的」、「好療癒」、「真的不要把方便當隨便」、「全台好市多都應該比照辦理」。

其實，去年10月好市多新竹店就發生一起女車主亂停車，遭消費者以手推車「包圍」的事件，當時該名女車主疑似發現愛車有刮痕，要求好市多的工作人員調閱監視器，揚言提告。

對此，警方指出，車輛在賣場遭手推車包圍，若車主要證明車輛因其他顧客推手推車碰撞造成毀損，也要提得出車輛本身沒有刮傷的證據，即使調閱監視器發現真有人疑似推車撞到車主的愛車，但毀損罪不處罰過失犯，車主恐只能要求民事賠償。

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