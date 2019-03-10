醫院門口亂停車遭轟！他曝「真正原因」感動上萬網友

2019-03-10 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕誰把車停在醫院大門口？一名網友今天在臉書上發文承認，照片中這台大喇喇停在醫院正門口的車，就是他本人的，然而其實他是一名麻醉科醫師，當天正趕時間進去救人，想不到卻遭到經過的民眾酸是「三寶」、「自以為高級車」，讓他相當無奈，直嘆「從車位到加護病房走路都要十分鐘，等我停好車位再走過去，黃花菜都涼了！」

該名麻醉科醫師今在臉書社團「爆怨公社」上表示，今天早上8點到下午2點他都在開急診手術，好不容易能夠離開醫院和家人在餐廳吃飯，卻又臨時接到電話有患者被送進加護病房急需插管，需要他支援，熱心的他立刻二話不說開車3分鐘殺到醫院門口，連電梯都來不及等，爬樓梯衝到三樓，無奈當他順利將病人救回、要趕快把車移走時，卻聽到有民眾批評「有錢人了不起齁？」、「車都這樣亂停，等下回家就給它PO網」，讓他相當無言。

該名麻醉科醫師說，其實醫院有配車位給他，但如果他停了，從車位走到加護病房走路還要十分鐘，到時不知道一切還來不來得及，且週日醫院其實沒有門診，大門口是封閉的情況下，他根本沒阻礙任何人車通行，「從旁邊的超商入口穿入醫院，是通往加護病房最短的捷徑」。

文章一發出後短短5小時內已有1.5萬人按讚、2000多則留言，網友們紛紛表示「幹的好，救人第一」、「真的辛苦了」、「這可是在跟老天爺搶人」、「好感動，你麻醉了我～」、「正義魔人該反省了」、「你們好偉大，犧牲假日、妻女來救人」、「或許我看到也會是抱怨的人，但你讓我深思了自己的武斷」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/