不滿車位被佔 他「車頭對車頭」擋鄰車反挨告判拘

2019-02-21 19:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣李姓男子將轎車停在林姓男子車子前方，導致林男出入困難，林男不滿李男不願移車，妨害他離去權利，憤而報警提告。宜蘭地方法院認為，李男行為已妨害他人通行自由，處拘役20天，可易科罰金2萬元，緩刑2年。因停車被判刑相當罕見，律師坦言，移車只是簡單動作，鬧上法庭遠超過移車成本。

林姓男子去年5月25日下午到宜蘭市拜訪友人，將汽車停靠在友人住家附近巷內，沒多久李男返家，見住家旁車位被林男佔去，便將轎車以「車頭對車頭」停在林男轎車前方。

據了解，林男當晚6點半準備離去時，見李男車輛停在他轎車前方，後方還也停了一部轎車，他沒辦法開車，找來李男移車，但李男堅持不肯移車，林男隨即報警怒告李男妨害自由。

檢警偵訊時，李男否認犯行，辯稱「我是見林將車停在我住處旁車位，才會將車停在他車前，但並未緊貼對方的車頭。」但宜蘭地院調查，李男並無前科，卻因不滿林男停車位置，就將車頭緊貼著林男車輛前方，造成林男無法駕車駛離，明顯妨害林男自由離去權利。

不過，承審法官考量雙方和解，李男起初雖然否認犯行，但審理期間坦承所為，犯後態度良好，家中還有8歲及5歲女兒，最後處拘役20天，可易科罰金2萬元，緩刑2年。

地院表示，若當事人願意移車，並無妨害他人通行自由的問題，但若堅不駛離，造成通行困難，就構成強制罪，最重可處3年以下徒刑。

因為停車遭到判刑相當罕見，律師高大凱說，強制罪非告訴乃論，一經提告即使和解也無法撤告，不過，和解仍可做為法官量刑依據，多半可獲緩刑，移車僅是簡單動作，建議在路邊臨停時，車上可放置聯絡方式，若阻礙他人通行，當事人可撥電話聯絡移車，鬧上法庭遠超過移車成本。

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