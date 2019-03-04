台東火車站228連假違停多 停車場卻空蕩蕩

2019-03-04 13:43

［記者王秀亭／台東報導］228連續假期台東火車站人車擁擠，加上周邊民宿區住房率高，衍生車站周邊停車問題，停車場及路邊停車格空蕩蕩，車主寧願省下停車費，停在路邊白、黃線，甚至紅線區，台東對外門面凌亂。

「只要連續假期，根本不敢把汽車停進自家車庫。」家住台東火車站周邊民宿區的居民表示，不少入住民宿的遊客習慣車停路邊，甚至停在鄰近住宅大門口，一早打開車庫門，只能「望車興嘆」，明明有收費停車場及路邊停車格，為省停車費卻造成住戶困擾。

3日是228連假最後一天，縣府委外的停車場內，上百個停車格，只停了約10輛車，周邊紅線區卻是一輛接著一輛停放。

縣府交觀處副處長王國政表示，為提高車站周邊停車格周轉率，避免民眾占用停車格，使周邊交通不致阻塞，採收費停車制，並進一步鼓勵民眾使用停車場，每小時收費10元，較路邊停車格便宜一半，雖採24小時計費，4月1日前每日以100元為上限，這個月還會與委託廠商商議，再推出相關優惠費率。

王國政指出，目前台東火車站周邊汽、機車收費停車格有1190格，可供民眾利用，若到外縣市旅遊多日，建議搭乘鼎東客運或普悠瑪市區公車，或改搭計程車，都是不錯的選擇。

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