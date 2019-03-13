石門水庫大進帳5800萬噸 增加25天供水量

2019-03-13 22:05

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區受惠於7日至9日的春雨帶來豐沛降雨，迄昨這波鋒面帶來進水量約5800萬噸、比原預估的4000萬噸還多，依目前每日平均供水230萬噸計算，約增加25天的供水，比較7日凌晨下雨前的今年最低點水位227.9公尺，蓄水量8271萬噸，蓄水率41.9％，截至13日晚上7點大壩水位234.49公尺，蓄水量上升至1億1943萬噸，蓄水率60.5％，也讓水庫暫獲止渴。

石門水庫集水區因為這波鋒面帶來明顯降雨，桃園平地降雨也非常大，加上大部分秧苗已經插秧完畢，水利署北區水資源局和桃園、石門農田水利會協調分別於7日晚上9點、8日上午10點暫時停供農業用水，好讓珍貴的春雨留在庫區增加蓄容，在操作上盡量讓水資源不輕易排放。

北水局表示，石門水庫12日的日進水量374.6萬噸，但是，隨著近3日天氣轉睛，13日進水量剩不到300萬噸，12日的出水量僅117萬噸，也因為停灌6日的農業用水，13日起恢復供水，按照水庫營運規線3月中旬農業用水改為打5折供應，出水量增為230萬噸，因此，原本的上升水位，從13日下午2點起，已經停住不再上升。

對於中央氣象局預報13日晚上又有一道鋒面靠近，深夜後中部以北變天轉雨，且一路影響到14日，北水局不忘提醒，現在還是枯水期，加上原本停灌的農業用水已經恢復送水，日供水量增加，仍請大家節約用水。

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