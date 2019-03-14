家長淚訴學校讓孩子看彩虹旗 性平團體公開教材內容澄清

2019-03-14 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕教育部昨（12日）召開性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議，有位母親在教育部外淚訴，孩子看到彩虹旗及葉永鋕的性平教育宣導片，質疑「小學五年級有需要上到這種課程嗎？」對此，性別平等教育大平台澄清，教材內容和「反性平家長的哭訴一點關係都沒有！」

性別平等教育大平台在臉書上針對家長疑問一一解釋，指性平教育本來就是依《性別平等教育法》推動，課綱也是依法研擬、老師依法施教，根本沒有所謂「偷渡」和「蠻幹」。認為家長如果不懂，可以依照規定詢問老師，老師按規定都應好好解釋說明，而家長的不問和曲解，以及所導致的「錯誤教育」，只會讓小孩更加受傷。

性別平等教育大平台進一步掃描小學五年級藝術教科書的完整內容，放在網路上提供大家參考，指出教材整篇都在講「尊重認識與同理，不要因為任何不一樣和刻板印象就去欺負他人」，「跟反性平家長的哭訴一點關係都沒有！」

性別平等教育大平台說明，在小學五年級前，很多歧視與嘲笑早已萌芽，很多小孩在這個年紀時，身心已飽受摧殘，他的不敢訴說正是因為不知道誰會站在他那一邊。他們強調，這個事實是任何一個「真正進入過教育現場的家長和教育工作者」都清楚的事，葉永鋕遭受嚴重霸凌的時間距離小五只有一年多，真的不遠。他們重申，性平教育真的不可能把任何孩子「改變成」同志，所教的只是讓大家互相尊重與同理、不要去欺凌他人而已。

性別平等教育大平台臉書全文

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