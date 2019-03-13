屏東排灣少女當志工獲獎 2萬全捐公益

2019-03-13 21:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東來義高中瑪莎嚕志工團成軍9年，服務足跡遍及屏東各機構，每年暑假更自籌經費到部落小學、育幼院服務，今年獲得保德信基金會肯定，拿下社團影響力獎，團長高蘇恩也從4千名學生中，獲選全國僅有8個名額的全國菁英獎，是得獎者中唯一的原住民，高蘇恩也計畫將2萬元獎金捐助公益。

來自來義鄉大後部落的高蘇恩，是八八風災受災戶，更能感同身受弱勢的困境與需要，因此高一就加入志工社團，跟著學長姐到深入各地部落小學、育幼院服務，甚至曾到海外與中國寧夏、紐西蘭等國家的少數民族進行交流。

高蘇恩說，刻板印象裡原住民就是接受幫助的人，但瑪莎嚕志工團希望扭轉這樣的形象，他們擁有排灣族樂天特質，團員們常揹著吉他、帶著鼓，就到機構裡唱歌，把歌聲、歡樂分享給院民，看見院民跟著他們手舞足蹈，真的感受了施比受更有福，除了唱歌跳舞，團隊也不斷精進，學習急救等相關知識技能，讓志工服務能夠更多元。

保德信青少年基金會在海內外多個國家舉辦菁英獎選拔，今年吸引全台4千名學生參與，高蘇恩發揮個人創意與熱情，以實際行動展現對社會的關懷，最終脫穎而出並獲2萬元獎金。

高蘇恩也表示，2萬元對學生來說是很大筆的金額，但對機構來說，可能連每個月買尿布的費用都不夠，希望透過捐助拋磚引玉，這次她要把獎金捐給屏東迦南身心障礙養護院，未來希望有機會能幫助更多的機構。

來義高中校長陳冠明、社團指導教官顏漢平均表示，瑪莎嚕是排灣族語「深深感謝」的意思，志工團一直帶著這樣的精神服務，許多參與志工團的學生，畢業後順利考取社工師或任社工相關公職，學生從事志願服務，除了從中探索自我價值，更能進一步建構應變創新的能力，這次能獲得保得信基金會的肯定，全校師生與有榮焉，也是對原住民學生投入志工服務最大的鼓勵。

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