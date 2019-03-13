台北大學創校園吉祥物 搭配課程傳授行銷專業

2019-03-13 17:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北大學決定打造校園吉祥物，輔導學生成立社團創作，並由北極熊造型的「大北」脫穎，並搭配操偶訓練、觀光行銷策略等，打造一連串專業課程，讓學生除了設計，也能展現專業服務。

台北大學今年70週年校慶，決定設計校園吉祥物，由學生會舉辦票選，結果不動產系的江佳玲設計北極熊造型的「大北」脫穎，她指出，北極熊具有厚脂肪與毛皮，能夠在酷寒中生存，也象徵台北大學學生不管處在多麼艱困的環境，都能運用優勢，勇敢面對未來挑戰，認為學校「這是一個能夠給予你勇氣的地方」。

而為了吉祥物設計，校方最初鼓勵學生成立社團「大北研究室」，台北大主任秘書呂育誠說，不論台北市或日本熊本縣，都用吉祥物創造話題、衍生經濟效益，而學校也結合資源，提供學生探索及演練，更可開拓未來職涯發展空間。

同樣身為大北研究室社長的江佳玲說，社團負責設計外，也包含生產、訓練、行銷等，更量身定製出大北的性格，安排後續活動，如與專業布偶表演團隊合作，找講師協助操偶訓練，還規劃大北的周邊商品設計、行銷等課程，除了吉祥物可愛外型，進而推動專業服務。

而參與扮演吉祥物的學生柳士羽表示，以前以為吉祥物是隨便找工讀生給人家拍照就好的簡單工作，實際體驗才發現，不只要耐熱，還需極大熱情，並相信吉祥物出現，可讓人們快樂、忘記煩惱、喚醒童心，也因此深感使命。

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