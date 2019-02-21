耗時十多年！北大體育館啟用 場館試營運免費體驗

2019-02-21 12:32

〔記者邱書昱／新北報導〕歷時十幾年完工的三峽區台北大學綜合體育館暨學生活動中心今天啟用，建築為地下1層、地上4層的綠建築，館內包含游泳池、健身房、羽球場，部分設施由崇越科技營運，在2月21日至27日試營運期間免費體驗，除了校內社團、體育教學使用外也開放給民眾。

綜合體育館總樓地板面積約1萬8千平方公尺，地下一樓為25公尺溫水游泳池、水療池及蒸氣浴室，一樓則是綜合球場、羽球場，二樓以上分別設置健身中心、韻律教室，以及學生社團辦公室、體育室、教師研究室。

負責部分營運的崇越科技表示，在2月21日至27日試營運期間一般民眾都能免費體驗場館設施，營運後游泳池的票價一般民眾是100元，北大教職、學生是75元；體適能中心一般民眾是100元、北大教職、學生是50元，未來會規劃專業師資，推出拳擊、皮拉提斯、空中瑜珈、TRX等課程。

台北大學校長李承嘉表示，過去校園雖然設置國際標準的田徑場，也有許多戶外球場，卻始終沒有多功能室內運動空間，這座場館多次流標，歷經十幾年順利完工，同時，為了促進設備資源利用，以公開招標由崇越科技進駐，提供社區多元課程服務。

今年恰逢台北大學創校70年，台北大學校友總會榮譽理事長張平沼看見立法委員蘇巧慧到場，特別提及當年她父親蘇貞昌擔任台北縣長時，大力支持北大的前身中興法商學院在此建校的往事；此外，校友會也將在校園內種植吉野櫻慶祝70週年。

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