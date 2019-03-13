逃過斷頭魔掌 高雄明德新村2棵老樹可列特定紀念樹

2019-03-13 14:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄橋頭區明德新村百年雨豆樹傳出慘遭居民斷頭砍伐、不當修剪，高雄市農業局安排專家學者會診後，發現其中1株雨豆老樹和老榕樹已達名列「特定紀念樹」資格，將請土地管理者國防部政治作戰局依規定提報。

位於橋頭、楠梓區交界的明德新村，日治時期為日本政府宿舍，當年日人在門前種植整排的雨豆樹，國民政府接收後，將日本宿舍改建為國軍眷村明德新村，至今還保留5棵雨豆老樹和1棵老榕樹。

今年元月護樹團體「高雄愛樹人」接獲居民陳情，指2棵20米高的雨豆老樹，被某住戶砍到只剩下3米，如同木棍，手法兇殘，高雄愛樹人代為申冤，要求農業局列入珍貴老樹保護，農業局1月9日安排樹保委員、嘉義大學森林系教授詹明勳實地會勘，包括3棵雨豆樹和1棵巨榕，量測胸徑並鑽生長椎取樣化驗樹齡。

農業局表示，經調查結果，位於明德新村大門口的雨豆老樹，和村內1株巨榕符合特定紀念樹資格，其中，雨豆樹高17.1公尺、胸圍334公分、胸徑1.06公尺，老榕樹高24.5公尺、直徑284公分，將請土地管理者國防部政治作戰局依相關規定提報；至於2棵慘遭斷頭強剪的雨豆樹和另2棵雨豆老樹，則未達特定紀念樹標準。

農業局說，此次使用生長椎取樣樹輪分析樹齡，雨豆樹和榕樹沒有明顯生長輪，因此無法估計樹齡，不過根據當地畢姓居民回憶，1949年她3歲大，就跟隨軍人父親從中國大陸撤退來此定居，印象中當時眷村即種滿雨豆樹，且比人高，推估樹齡應已近百歲。

詹明勳表示，日人從1935年開始，自南洋引進雨豆樹到北迴歸線以南地區試種，雨豆樹具有生長快、種子少、枯枝落葉少，維護成本低等特點，並可與根瘤菌共生，即使再惡劣環境都可生長，是都市很重要的一級行道樹，也是高雄主要行道樹。

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