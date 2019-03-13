「陸一特」台灣聖山紀念蔡同榮 小黑狗亂入跟著鞠躬好有戲

2019-03-13 14:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣陸軍第一特種兵權益促進總會感念前立委蔡同榮生前全力協助爭取56萬名「陸一特」老兵的權益，選在9年前蔡帶領陸一特弟兄上凱道爭權益的3月13日，在蔡同榮入祀為「台灣神」的台灣聖山舉行追思儀式，當眾人虔敬向蔡的銅像鞠躬時，1隻亂入的小黑狗，跟著大家立正、鞠躬，感覺超搶戲。

「陸一特」權益促進總會，今天中午由總會長鄭正直、副總會長李坤和等人率領到場的會員，以台灣聖山的儀式，向蔡同榮的銅像行4鞠躬禮，並獻花束和花籃致祭。鄭正直也代表朗讀紀念文，感謝蔡同榮自己不是陸一特的老兵，卻以「犧牲、奉獻、爭公道」精神，挺身為大家爭權益。該會將繼續努力完成蔡同榮未竟的志業，爭取到政府對陸一特弟兄的補償。

該會南投縣的幹部表示，蔡同榮努力的「陸軍第一特種兵薪俸補償特別條例草案」，希望能有立委協助推動。

今天的紀念活動氣氛莊嚴肅穆，但在大家立正、鞠躬行禮之際，1隻小黑狗很融入氣氛，站在副總會長的後方，跟著大家一起立正、行禮，雖是亂入者，但相當投入，認真的模樣，讓與會的人大讚這隻小黑有「陸一特」精神。

據維基百科資料顯示，「陸一特」全名是「中華民國第一特種兵」，1967年至1986年間，陸軍將裝甲、砲兵、兵工、通信、工兵等5個兵科列為第一特種兵，當時《中華民國兵役法》規定陸軍役期仍為2年，但以行政命令於其退伍同時另發為期1年的臨時召集令，因此實際役期3年，直到1984年至1985年，中華民國總統蔣經國與參謀總長郝柏村上將一起廢止陸一特的實施。

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