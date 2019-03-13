台東布農族射耳祭16日起展開

2019-03-13 13:53

［記者王秀亭／台東報導］台東延平、海端鄉公所公布布農族各部落射耳祭時間，今年第一場將於16日在延平鄉武陵祭祀廣場舉行，最後一場為5月5日海端鄉初來部落在初來國小；全鄉射耳祭部分，延平鄉選定在5月3、4日於永康多功能文化廣場、海端鄉則為4月19、20日在海端鄉布農族文化館。

射耳祭是布農族人一年之中最盛大隆重的祭典之一，台東縣延平、海端兩鄉布農族各部落射耳祭每年3月起陸續舉辦，兩鄉公所在各部落的祭典外，擴大舉辦全鄉射耳祭。

延平鄉各部落射耳祭時間、地點如下：3月16日在武陵村祭祀廣場、3月23日永康茄苳樹傳統文化祭祀廣場、3月30日在桃源鹿鳴傳統文化祭祀廣場、4月5日霍松安家族在鹿鳴蝴蝶谷傳統文化祭祀廣場、4月6日鸞山湖傳統文化祭祀廣場、4月6日上里部落射耳祭、4月13日在紅葉村部落教室前廣場。

海端鄉各部落射耳祭：4月5日利稻國小、4月6日在加拿祭場、新武聚會所；4月13日崁頂祭場、山平部落、瀧下部落；4月27日錦屏祭場、霧鹿祭場；5月4日初來部落。

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