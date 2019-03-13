班對愛情長跑12年 花博園區驚喜求婚

2019-03-13 12:45

〔記者張軒哲／台中報導〕花博求婚成功！台中市府觀旅局力推愛情產業，舉辦「花博愛情故事徵文活動」，獎項豐富吸引許多民眾投稿，其中一位郭先生與女友愛情長跑12年，獲選特別獎由觀旅局協助求婚企劃，今日白色情人節前夕，在花博馬場園區策劃驚喜求婚橋段，安排求婚主角郭先生扮成王子、騎著駿馬出場，並在園區熱門景點阿拉伯寶馬綠雕前，向女友浪漫下跪獻花求婚，成功抱得美人歸，圍觀遊客深受感動，鼓掌祝福。

為讓新人留下終生難忘的求婚紀念，觀旅局先在阿拉伯寶馬綠雕前用玫瑰花瓣排成愛心，並安排播放親友祝福影片、沿途獻花祝福；不知情的女方來到馬場園區看到精心安排的場合，又驚又喜。郭男以王子裝扮、身騎駿馬帥氣現身，接著在寶馬綠雕、百花齊放的背景下，為女友獻花並戴上頭紗、單膝下跪深情對女友說：「謝謝你12年來的陪伴，未來的日子換我陪伴妳，請妳嫁給我！」，女方當場感動落淚點頭答應。

此時埋伏的親友團一哄而上，女方閨蜜巧扮邱比特現身，送上一箭雙心的祝福卡，並由觀旅局長林筱淇送上花博吉祥物虎爸、虎媽布偶，象徵兩人即將結為連理，另外還致贈中台灣好玩卡，邀請兩人婚後再以夫妻身分再度甜蜜共遊花博。

郭先生表示，和女友是高中同學，愛情長跑12年，曾想過要先結婚卻因工作忙碌錯失機會。之後便入伍當兵，女方則赴日本求學一年，開始了跨海遠距離戀愛。這期間女友不離不棄。自女友回台灣後，郭先生即開始策畫求婚，剛好得知觀旅局舉辦的花博愛情故事徵文活動，特別獎竟然就是求婚企劃，立即投稿報名，沒想到獲得青睞而幸運得獎。

林筱淇表示，見證兩人在馬場園區百花見證下互許終生，人生最幸福的時刻選在花博，非常高興能代表市政府給小倆口予祝福。台中有許多約會熱門景點，花博馬場園區更是約會勝地之一，市府結合花博行銷及台中愛情產業，選在花博園區為有情人策劃浪漫求婚，以另類方式行銷花博觀光。

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