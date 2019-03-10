花博樂農館許願橋花 插花活動推廣在地柑橘及花卉

2019-03-10 22:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局為推廣在地柑橘及花卉，昨今兩天在花博外埔園區樂農館2樓許願橋舉辦插花活動，現場提供文心蘭、桶柑等，邀請遊客參與佈置，並祈願2019金豬年大吉大利、諸事大吉，凡參與活動即贈茂谷柑，限量3千顆，送完為止，吸引許多民眾來參加。

農業局表示，這頁活動除可推廣在地柑橘及花卉，擴大市場消費需求，增加農友收益，並期盼提升民眾買花習慣，支持在地農特產。

農業局表示，台中的文心蘭、茂谷柑，產量品質為全國第一。文心蘭為熱帶性花卉，主要產地在后里、東勢、石岡、外埔等地區，花期長，外型宛如翩翩起舞的女性，又稱跳舞蘭，種植面積約為108公頃，年產量達2741萬支。

茂谷柑目前種植面積約520多公頃，去年產量達1萬多公噸，主要產地為東勢、石岡、新社、外埔、和平等區；桶柑種植面積約519公頃，去年產量達9753公噸，主要產地為和平、東勢、新社等區。其中，東勢明正里茂谷柑，顏色鮮紅及果肉柔細，為柑橘類極品。

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