中市府、AIPH達共識 花博爭議落幕

2019-03-05

〔記者張菁雅／台中報導〕國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長白立福（Tim Briercliffe），昨日與台中市副市長令狐榮達會面，就台中花博票價、權利金及契約內容進行協商，並達成共識，將以「實際平均票價×實際應付費入園人次×一％」做為權利金支付計算基準。

台中市政府說明，依據二○一六年市府與AIPH所簽契約，市府同意支付AIPH「總門票收入淨利一％」做為權利金。AIPH認知入園人次預估為六百萬人次，門票則為三百元，粗估總收入為十八億元，預估收取權利金為一千八百萬元。台中市議會通過的花博特別預算中，權利金為一千六百八十萬元，兩者相去不遠。

台中市政府指出，因契約對票價制定無明確規範，未明定權利金的金額，而市府本於權責訂定各項票價及免費措施，以致雙方在預估收入與實際收入產生認知的落差。在昨天協商會議中，雙方彼此理解此案肇因於契約未臻完備。

白立福重申AIPH一向對各項免費入園政策有意見。不過，雙方已就契約有正確詮釋，並達成共識。他期待四月回台中參加花博閉幕儀式。

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