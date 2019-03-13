稱霸10年！東商原舞團獲全國舞蹈賽特優

2019-03-13 10:46

［記者張存薇／台東報導］台東高商原舞團首次挑戰自創布農族舞碼「脈」，以動人流暢的的演繹榮獲全國學生舞蹈比賽高中職團體組乙組特優，連續10年稱霸，為台東爭光。

東商原舞社成立已有32年歷史，有72位社員，原舞團部分則有43位學生，在指導老師林蕙瑛帶領下，連續多年都獲特優佳績。

東商教務主任、指導老師林梅英說，東商原舞除了展現原住民舞蹈，更重要的是歌唱、打鼓等都是學生親自上場，學生每天放學後練習，晚上再參加晚自習，做好最充分的準備。

林梅英說明，台東原住民有7族，因此繼阿美族、卑南族及排灣族之後，今年選擇呈現布農族故事，且因為布農族以八部合音等音樂呈現為主，指導老師也特別到南橫霧鹿部落做田野調查，再編出這段述說布農族日常生活與小米文化的「脈」。

學生從練唱開始，要學會10多首布農族歌謠，連續3年參加全國學生舞蹈比賽的團長杜佳駿說，布農族舞蹈動作小，以蹲馬步為基本，這支舞碼以低姿態為主呈現，有的團員練到手骨折無法上場，有的則受傷，練得很辛苦，不過順利奪得好成績，「一切 辛苦都值得了」。

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