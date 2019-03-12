搶救國寶台灣鯛！智能養魚又種電 打造口湖外銷生產基地

2019-03-12 18:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕近年來台灣養殖產業面臨前所未有衝擊，處境最慘的台灣鯛連年價格低迷，雲林縣口湖漁類生產合作社總經理王益豐為突破困境，採用智能光電養殖池試養成功，但缺台電饋線、土地及資金，農委會副主委陳添壽等人今天實地參觀，大表支持，盼能搶救國寶魚，重登台灣第一。

立委蘇治芬今天偕同陳添壽、漁業署長黃鴻燕、水試所長陳君如、國發會國土處參事張朝能、台電、台糖公司等一行人參觀口湖台灣鯛觀光工廠及台灣鯛智能光電養殖示範場。

王益豐說，受極端氣候影響，台灣鯛大量暴斃，養殖產量不穩定，因無法完成外銷訂單而遭到外國買家求償，憤而走訪觀摩學習各國飼養技術，發現將室外養殖改到室內，加上光電屋頂，智能技術，將魚糞尿有效循環利用，不只飼養需水量降低更容易控制養殖溫度，有效提高台灣鯛存活率，且能達到全場零污染。

養殖台灣鯛30幾年經驗的漁民陳錫河也說，養殖台灣鯛除了受到氣候影響，還有感染鏈球菌損失8、9成，盼中央政府多協助。

王益豐現場展示24小時活水不斷循環的高科技養殖池，45坪面積、平均年養殖量7萬5000台斤，合作社保證契養收購每台斤26元，年一定回本，不僅能遠端監控、溫度控制、自動投餌、投藥，還有排污系統管線、污水處理系統，不超抽地下水，創造最高產值，示範池試驗成功，仍需台電、台糖及農委會支持。

陳添壽、黃鴻燕、陳君如都說樂見漁村繁榮發展，並提供相關單位資源全力支持台灣鯛外銷示範區，張朝能則以今年是地方創生元年，為讓人才能流入，雲林口湖、四湖、台西是首要發展地區，將協調各部會讓台灣鯛300億產值倍增。

蘇治芬建議推動國寶魚台灣鯛產業，將口湖打造為台灣鯛的故鄉，規劃為外銷生產專區，也要求農委會與國發會10日內整合政策規劃國土利用計畫，全力推動。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/