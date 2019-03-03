奇觀！這裡的馬路排水溝可釣大石斑

2019-03-03 18:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區為魚蝦養殖孵育重鎮，難免會有魚苗「逃家」，久而久之，在外流浪的小魚也會長成大魚，最近當地興起在養殖區附近水溝垂釣熱潮，因為石斑魚類喜歡幽暗環境特性，釣客必須從水溝蓋孔隙垂釣，馬路上釣魚成為特殊景象。

林園區西溪、港埔里等養殖區道路上，常可見民眾拿著釣竿在水溝蓋上垂釣，不明所以的人會以為是「姜太公釣魚」，但通常沒多久真有石斑魚被釣起，令人嘖嘖稱奇。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華指出，全國養殖區內應該都有類似情形，而林園區為國內石斑魚苗孵育重鎮，魚苗會不小心流失到排水溝內，而養殖區排水溝為廿四小時流動，相當乾淨且營養豐富，魚苗得以長大為成魚，且因喜歡幽暗環境，因而會群聚在排水溝蓋底下，才會造就馬路上釣魚景象，且不少為外地人聞風而來。

目前排水溝以青石斑最多，也有價格不斐的龍虎斑，吳郭魚喜歡陽光，不會聚集在排水溝蓋底下。蘇文華說，這些魚種也會在林園區海洋濕地公園出現，曾在進行魚種調查時，看到身長50公分龍虎斑，因而吸引釣客前往公園釣魚，經宣導已經減少。

林園區水產養殖協會第四班班長蘇德威說，曾目睹從排水溝蓋釣上約2斤重青石斑，目前1斤青石斑魚塭池邊價約140元，龍虎斑在300至350元之間，屬於高經濟魚種，因而獲得釣客青睞。

不過也有業者提醒，雖然排水溝水質乾淨，若釣客要食用從溝內釣出魚隻，最好還是觀察是否有染病跡象，以免威脅身體健康。

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