領先全球破解百分百致命病毒 台學者料將掀養殖蝦業革命！

2019-02-25 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕我國國家同步輻射研究中心研究團隊，耗時5年破解致死率接100%「蝦白尾症病毒」的精細三維結構與病毒形成過程，不但領先全球替疫苗研發打下基礎，研究成果也登上「自然（Nature）」的系列期刊「通訊生物（Communications Biology）」。

綜合媒體報導，國家同步輻射研究中心團隊指出，蝦類養殖業者長年飽受病害威脅，短時間爆發的大規模疫情常使業者血本無歸。其中會使蝦子尾部肌肉產生白化現象的白化的「蝦白尾症病毒」，在蝦苗與幼蝦階段的致死率近乎100%，且目前尚無有效的防治措施。

不過，由國輻中心副主任陳俊榮率領的國家同步輻射研究中心研究團隊，利用台灣光子源（Taiwan Photon Source, TPS）的高強度X光蛋白質結晶學技術，加上冷凍電子顯微鏡技術，成功觀察到組成病毒的650萬顆原子，解析度達到0.35奈米，約頭髮直徑的億萬分之一。成功觀察到病毒的細微結構，突破以往只能透過傳統電子顯微鏡觀察模糊的窘境。

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陳俊榮表示，以往疫苗的研發方法如同「瞎子摸象」，只能研發非專一性疫苗，不但防疫成效不佳，至今也無商業疫苗上市。不過今天在瞭解病毒的細微結構後，就能設計專一性的抗體疫苗，讓疫苗先行與病毒結合，達到有效防疫。

國家同步輻射研究中心研究團隊的陳乃齊博士表示，台灣學者領先國際，成功解出蝦白尾症病毒的結構，未來有望發展專一性標靶疫苗，掀起養殖業的巨大革命。

國家同步輻射研究中心團隊指出，蝦子具有非常重要的經濟價值，在國際貿易值在水產品中僅次於鮭、鱒魚類，排名第2，全球蝦類養殖產量年約500萬公噸，產值達300億美金（約9000億新台幣）。

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