媒合手搖飲業者 「寶香柑桔」推新口味飲品

2019-03-12 16:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉農會以「寶香柑桔」為品牌在市場上推出的優質桶柑，產銷履歷可完整溯源，獲農委會肯定媒合手搖飲業者推出「橘香烏龍」新口味飲品，盼藉由每年產值500多億元的手搖飲市場打開國產水果銷量。

農委會農糧署北區分署表示，新竹縣寶山鄉的「寶香柑桔」是優質、安全桶柑，選果分級仔細、保鮮處理完善，寶山鄉有優越的丘陵地形和健康的土壤，種植柑橘面積約250公頃，農民以嚴謹栽培、品質管理孕育出果肉緊密、飽滿多汁又香甜可口甘美的桶柑，富含維生素Ｃ、礦物質及纖維素等營養成分，是健康滿分的水果。

北區分署表示，知名手搖飲料「鮮茶道」股份有限公司首次選用產銷履歷桶柑及國產凍頂烏龍茶研發新時尚茶飲，並於即日起推出季節限定「橘香烏龍」新飲品，讓消費者更容易購買享受到最具台灣特色元素「桶柑手搖飲料」，享受到農友辛勤種植的甜美成果，為柑橘產業開創新紀元。

北區分署也強調，輔導農會配合政策推動產地農民從生產、田間管理到行銷，提升栽培技術、生產符合安全並取得產銷履歷驗證，並媒合手搖飲業者推出新口味，除加強供貨單位自主送驗，並進行全面農藥殘留檢驗，全數合格才進行加工製作，建構安全、優質橘香烏龍飲品，為消費者嚴格把關。

北區分署表示，去年台灣手搖飲料市場產值高達544億元，是揚名世界的「手搖飲料王國」，創造國際的經濟奇蹟。該分署為將新鮮安全的國產水果和手搖飲料結合，首次選用新竹寶山鄉產銷履歷桶柑和國產凍頂烏龍茶，以完美比例的融合製成，讓國人品嚐到大自然的鮮甜美味。

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