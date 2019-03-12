侯友宜金山種花 要讓大家四季都能賞杜鵑

2019-03-12 13:49

〔記者俞肇福／新北報導〕今天是一年一度植樹節，新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，打造、推廣具有特色的自然及農業地景，用官能感受創造農業新體驗。新北市長侯友宜與金山地區農會、學校師生及在地民眾共300多人，在金山區運動休閒廣場，一同種下5000棵各式品種的杜鵑，讓民眾四季都能欣賞杜鵑花開的嬌態。

侯友宜表示，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約300萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成由此供應，產值逾4千萬元，且栽培品種眾多，四季都有杜鵑花可欣賞；侯友宜說，今天的活動只是一個開端，未來將與北海岸的杜鵑苗圃花農合作，在萬金地區廣植杜鵑，打造杜鵑花海地景，增加新的地方特色與旅遊景點，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。

此外，更會結合「青春山海線」，提升萬金杜鵑花卉產業的附加價值，增加萬金地區觀光旅遊豐富性及民眾收益。

農業局指出，新北市為響應「國際森林日」並配合聯合國委託「種樹救地球基金會Plant-for-the-Planet」執行全球1兆棵樹植樹行動，透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，已讓森林覆蓋率高達76%，為六都第1，林地增加面積更是全國第1。

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