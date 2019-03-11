神經外科權威陳敏雄 接為恭醫院副院長

2019-03-11 11:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市財團法人為恭紀念醫院為提升醫療品質，強化急重症搶救能力，特聘台北榮民總醫院一般神經外科主任、曾獲商業週刊選為百大良醫的陳敏雄，擔任副院長一職。為恭醫院院長陳振文表示，陳敏雄是國內神經外科權威，加入團隊後可讓急重症鄉親就近獲得妥善醫療照顧，堪為苗栗一大福音。

陳敏雄出身醫師世家，父親及三兄弟皆懸壺濟世，而原本想踏足理工領域的他，因受父親一生懸命救人理念感動，遂轉投入行醫，他笑說，從小就喜歡動手拆解、重組器具，所以依照自身興趣選擇難度較高、工作較為辛苦的神經外科。

陳敏雄表示，自己歷練於榮總體系，早年進行手術時，因止血方法尚未成熟，曾連續開刀40小時不曾闔眼，而後他出國進修，率先引進高速氣鑽作為神經外科手術的利器，並使用奈米止血粉大幅提升止血效果，另也以台灣神經外科醫學會理事長開辦手術研習營，培育更多醫學人才。

而受到學長陳振文熱情邀約打動，陳敏雄進駐為恭醫院擔任副院長一職，才上任第3天隨即動刀搶救一條生命。陳表示，苗栗急重症病患習慣尋求醫學中心診治，而區域醫院常被當作「轉運站」，但如此一來卻耽擱黃金搶救時間。

陳敏雄說，希望藉由自身能力及經驗，讓為恭醫院成為急重症的「立即急救站」，於第一線就可搶救病患，避免轉院過程發生危險，同時也將建立完善醫療制度，吸引更多年輕醫師投入苗栗醫療工作，造福更多鄉親。

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