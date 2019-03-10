探索地方人文 金門9本村史、3本專書問市

2019-03-10 00:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天舉辦以金門村史為主的「璀璨金門．人文薈萃」聯合新書發表會，總計12本新書包括9本金門村史、3本專書，其中「最前線－大膽夢迴吹角連營」的發表剛好趕上3月1日大膽島對外開放。

金門文化局出版的「村史」系列，曾拿下第41屆金鼎獎，並獲國史館台灣文獻館政府推廣性書刊佳作獎，甚獲縣府重視好評；島民可以透過許多口述歷史內容，進一步了解金門村落發展，是島鄉人文薈萃最好的見證。金門縣長楊鎮浯親自到場，肯定出席作家保存金門人文之美所作出的貢獻。

縣文化局長許正芳說，縣文化局歷年鼓勵在地研究出版文化叢書，以推廣在地文化研究，鼓勵鄉親採擷先賢史蹟，累積金門豐厚的文獻史料及文字著作和創作，此次共計發表12本著作，計有13位作者，包括9本金門村史：「浯洲鹽鄉~西園．後珩」、「后宅聚落風華」、「金門官澳風華」、「泗湖屐痕」、「金門古崗玉笋傳芳」、「固若金湯、雄鎮海門-金門城」、「烈嶼西方傳奇-佛祖、上帝公庇佑的子民」、「東沙聚落村史《綺麗東鄉-情深話東沙》」、「水濱之巔-浦邊」。3本專書：「浯島春秋－金門新誌書」、「金域良食」及「最前線－大膽夢迴吹角連營」等作品。

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