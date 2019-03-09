矽品助學 嘉惠中市北區家扶中心扶助兒童

2019-03-09 16:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市北區家扶中心今天舉辦「2019年矽品助學-國中小獎助學金頒獎典禮」。矽品家扶佰元俱樂部連續18年捐助台中市北區家扶中心3000多萬元，並贊助獎助學金，鼓勵家扶孩童在逆境中努力向上，矽品精密人資處資深處長張美慧，今天更頒發獎助學金給78名國中小學童，鼓勵其積極進取、友愛孝親、樂群助人，國中每名2500元、國小每名2000元。

家扶中心表示，這次獲獎的「小維」，母親因癌症逝世，父親又因車禍腳受傷，必需復健暫時無法外出工作，他和弟弟靠親友協助及社會福利補助維持現有生活，但「小維」和弟弟不僅在家會幫忙家務，功課更是自動自發，體貼又懂事。

「小廷」則因父母親離異，「小廷」由母親撫養，因媽媽到外地工作，平日皆由外公、外婆照料。「小廷」在家都會幫忙做家事，因喜歡爵士鼓，更積極練習打爵士鼓，曾參加全國爵士鼓（國中組）比賽，惜因設備不夠齊全，未能進入總決賽，這次獲得矽品助學金的挹注，他表示，將購買樂器週邊設備與配件，朝夢想更近一步。

鑑於受獎者為國中小學生，日常生活中親子溝通很重要，家扶今天特別邀請蕭麗鳳老師分享「親子溝通蹺蹺板」，期待家長與學生能藉此達到良好親子溝通。

台中市北區家扶中心主任劉正文表示，矽品獎助學金除可減輕受扶家庭經濟負擔外，同時也鼓勵家扶愛扶學童奮發向上，十分感謝矽品精密及矽品佰元俱樂部。

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