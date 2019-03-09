高雄推醫療觀光 中國愛美貴婦跨海求診

2019-03-09 09:10

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市政府推動「2019高雄醫療觀光元年啟動」，市長韓國瑜表示，醫療觀光是市政推動第一優先項目，市府成立跨局處、跨產業的醫療觀光小組，結合五大醫院及觀光旅遊業者，首波推出高階健檢及醫美套裝行程，並建置高雄醫療觀光網頁平台，連結在地的醫療、觀光、宗教、文化、美食等資訊。

高雄健仁醫院美體健康中心以「美體健康醫療｣為主題，在農曆年後，迎來首位中客貴婦，直說台灣的醫療水準真的是無微不至，名不虛傳。

高雄健仁醫院主任蔡明憲表示，這名中國的48歲L女士，身高150公分，近兩三年來體重直線增加，逼近70公斤大關，特別前來高雄美體健康中心求診，接受微創胃縮小加繞腸手術。手術後不到48小時，L女士就順利出院，體重比術前減輕了3公斤，空腹血糖值也迅速恢復正常。

蔡明憲說此次前來接受診治的貴賓，行前即透過多方管道與醫療團隊取得聯繫，充分了解團隊的過往成績及醫療品質，加上當地台商會長大力推薦，因此促成此次醫療觀光之旅。

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