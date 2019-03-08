汰換老舊大型柴油車新方案：補助到111年 最高65萬

2019-03-08 17:05

〔記者劉力仁／台北報導〕國內目前約有8萬輛一、二期老舊柴油大貨車，立法院去年修正「空氣污染防制法」，通過出廠10年以上老舊車輛可加嚴排放標準，環保署原本規劃透過「補助」與「管制」，在108年底全面汰換老舊車輛，但引爆老舊柴油車主上街頭抗議影響生計；為去除民怨，蘇內閣將政策方向修正為換二手車、維修保養也可獲補助，新方案今天出爐，補助期限由108年延長至111年，3期大型柴油車汰舊換車（舊車可不報廢回收）也可申請補助，最多65萬。

對老舊柴油車主疑慮，環保署長張子敬之前受訪時說，環保署對象是「髒車」而非「老車」，大部分車輛經過維修改善後，只要符合排氣規定，並非環保署強制汰換對象。

目前一期柴油大貨車約有4萬3000輛，二期約3萬8000輛，三期4萬2000輛，客車尚需統計。張子敬強調，政策修正之後，需要被淘汰的一、二期老舊貨車數目大幅減少，可提升車主配合減污政策意願。

環保署今天預告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」修正草案，在落實空氣品質改善並兼顧車主生計的前提下，調整補助策略，落實大型柴油車汰舊換新。

草案規定，未來一、二期大型柴油車汰舊換車（完成舊車報廢回收並購買新車或3期以後之二手車）及三期大型柴油車汰舊換新（舊車可不報廢回收）均可申請補助，補助期限由108年延長至111年12月10日。一期老舊車輛報廢，依照車重最高可補助25萬元，二期老舊車輛報廢，依照車重最多補助到35萬元。將三期車輛賣掉換購六期新車，依照車重最多可補助65萬元。

在新辦法出爐前依照規定報廢車輛者，環保署表示，108年5月31日前，民眾仍可依修正前規定申請補助。

環保署除了補助民眾汰換車輛，也積極研議協助民眾以分期付款方式購買新車（即低利信貸）、補助車輛加裝污染防制設備或調修燃油控制系統，以及協調主管機關檢討減徵新車稅賦等多元協助方案中。

環保署於106年8月16日採取補助方式，鼓勵一、二期大型柴油車儘速汰除，截至108年1月底，地方環保局累計受理1萬6490件補助申請，發揮預期成效。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/