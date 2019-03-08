金鑽鳳梨提早報到 果農內外銷都衝刺

2019-03-08 12:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕金鑽17號鳳梨因天氣炎熱等氣候因素，今年產期提早到來，內銷、外銷也提前啟動。

以往3、4月份才盛產的高屏地區鳳梨已經開始收成，屏東縣內埔鄉果農何秉洋有30幾公頃的鳳梨田，今年也跟著提前內外銷腳步，除外銷外也送批發市場及行口商，增加多元通路。

曾獲全國十大神農的何秉洋，種鳳梨有一套，從肥培管理到催花技術，都有很深的底子。他老家住嘉義民雄，原從事水電業，13年前搬到內埔鄉，跟老婆沈宜蓁一起種鳳梨，最早租用老埤農場，但因租約到期改到民間地種鳳梨。

他說，從小就在鳳梨田長大，每天上學必須經過一大片鳳梨田，從此對鳳梨結下深緣，來屏東後發現這裏氣候種出來的鳳梨品質更佳，且產期比中部早2個月，今年是暖冬所以比預期更早1個月，他提前布局，農曆年前就有少量外銷，年後產量增加，外銷量增加到1星期2個貨櫃以上，3月份開始產量增加，外銷量跟著衝到3至4個貨櫃。

為增加鳳梨市場的深度及廣度，他負責果園管理及集運工作，太太則負責行銷及加工品製作，以「自然果舖」為品牌，研發鳳梨乾、鳳梨酥、巧克力鳳梨乾及鳳梨汁，也受到市場歡迎；多元發展讓鳳梨產業不受天候影響。

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