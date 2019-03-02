自然農法種「校長鳳梨」！退休校長不敢叫賣 靠口碑旺旺來

2019-03-02 23:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「校長！你在賣鳳梨喔？」南投縣退休國中校長陳振森退休後，以自然農法種鳳梨，遇到神農獎得主的指點，種出甜而不刮舌的鳳梨，卻一度因不敢叫賣，讓一車的鳳梨放到爛，直到慢慢有了口碑，現在不叫賣也有穩定的銷售量，開創退休後的另一片天地。

曾任中寮鄉爽文國中校長的陳振森，退休前就嘗試當假日農夫，在中寮鄉永芳村的農地嘗試種鳳梨，雖說鳳梨不怕乾旱、不怕颱風，但在「種出自己敢吃、愛吃的鳳梨」的目標下，自然農法栽植的鳳梨不只醜又小，口感也不是很理想。直到遇到種鳳梨的張永松，傳授他很多專業知識和訣竅，這才讓他開竅，栽種的鳳梨口感香甜且不刮舌。

「種得出好吃的鳳梨，卻賣不出去！」陳振森說，當了那麼久的校長，開小貨車在爽文國中附近賣鳳梨，卻因拉不下臉，不敢叫賣，加上無毒鳳梨個頭較小、賣相也較差，一車的鳳梨根本賣不出去，整車鳳梨常放到爛，直到過了兩年，主動購買的顧客肯定品質，漸成主顧客後，「校長鳳梨」才有穩定的銷售量，最多曾1天賣到1000台斤，平日也有1、200台斤的銷售量。

「到現在還是有昔日學生或家長會問為何退休會來賣鳳梨！」陳振森早已突破心理障礙，可以笑著跟大家聊賣「校長鳳梨」的心路歷程。他說，有時還可乘機跟大家聊聊自然農法的概念，聊天中也交了不少朋友，是退休後另一種收穫。

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