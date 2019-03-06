關廟鳳梨拓展通路！市府帶外商走訪產地 力拚外銷日本

2019-03-06 20:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟金鑽鳳梨遠近馳名，市政府全力協助進軍日本York Benimaru連鎖超市，今天下午邀請負責物流的外商到產地視察，爭取直銷訂單，現場完成採果，有機會打開新的出口通路。

台南市農業局長李朝塘說，物流商視察後，今年可望先「試推廣」，力拚關廟鳳梨成功出口日本，未來持續合作，穩定供果，多元拓展外銷市場。

今天到關廟視察的外商，由負責連鎖超市水果銷售的物流業者採購部長山淳帶隊，先到關廟區農會洽談，提出需求。

York Benimaru以日本東北為主力，店舖多達220家，除了品質，針對當地小家庭居多的消費族群，供應的鳳梨不能太重，利於行銷，最後就是價格問題。

一行人到鳳梨田了解農民栽種、管理過程，場勘氣氛融洽，完成樣品的採果，將測試甜度，評估下單。

立委候選人郭國文妻子湯靜雯也到場關切，她說，服務團隊可以提供必要的協助，讓台南優質的水果順利外銷日本，多元拓展通路，提高農民收益。

若金鑽鳳梨銷日順利促成，將由關廟區農會供貨，關廟區農會總幹事陳愛妹對於自家品質有信心，她說，收購的每顆鳳梨，果重將管控在2台斤以下，以符合業者的訂單需求。

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