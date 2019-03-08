拚經濟 賴清德PO「鳳梨文」讚聲

2019-03-08 00:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南金鑽鳳梨已獲10家貿易商採購325貨櫃，將陸續外銷出口，前行政院長賴清德今晚PO臉書讚聲，可望直接上架到日本超市，讓國外的第線消費者有機會享受到來自南國的熱情風味。

賴清德說，過去曾多次與陳菊、潘孟安、李進勇、張花冠等南部首長，帶著台灣高品質的農產品，到日本、香港、新加坡等國拓展通路，舉辦熱帶水果貿易洽談會邀請各國買主洽談，近日的日本東京國際食品展，由農委會陳吉仲主委率團，台灣農產再度簽下了1萬公噸、近5億元的香蕉訂單，台灣水產包括台灣鯛、石斑魚、櫻花蝦等也爭取到18億元的訂單。

賴清德表示，健全的產銷體系，需要農民、農企業、農會、農政單位、通路商、貿易商等在產銷各環節中一同努力，樂見有更多人為農民打拼，為台灣農產品爭取更多的外銷通路，打開國際知名度，但不希望看到為了選舉操作而泛政治化處理。

賴清德也為出身農家的郭國文發聲，郭爸爸是鳳梨農，所以他最了解基層民眾需求，拜託大家給郭國文最大力量順利當選立委，為台南農漁產銷路再創佳績。

網友相挺留言說，「真正貨出去，錢進來」、「很棒！好政績就是要說出來」、「黃市長超厲害，一賣就是325個貨櫃，不像某市長，才出貨30貨櫃，吹得跟賣去月球一樣」、「這才是真正的幫農民賺錢，而不是像韓總簽備忘錄，一點也沒用，搞不懂台灣人在捧韓…」、「真的要多多宣傳，不然很多人都以為你們沒做事」。

但也有網友說，「希望民進黨能好好深思跑掉的200萬選票？國民黨很爛，為啥得票比民進黨多…安居樂業就是中間選民想要的。如何讓人民感受到安居樂業？民進黨只重視深綠的想法。」

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